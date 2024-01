Inter | consigli per gli acquisti | Ben Yedder | pronto alla ‘last dance’

(Di martedì 9 gennaio 2024) Wissam Benè il protagonista del nuovo episodio della rubrica deiper glidi-News.it. Dopo Buongiorno, è il turno dell’attaccante classe 1990 del Monaco FUTURO – Il calciomercato è di gennaio è iniziato, e l’non sembra avere molto margine di manovra dopo l’arrivo di Buchanan. Ma le situazioni relative ad Arnautovic e Sanchez, in ombra in questo inizio di stagione , impongono una riflessione sull’attacco. Per giugno c’è un nomeessante che può arrivare a zero: si tratta di Wissam Ben. attaccante del Monaco classe 1990. CHI È – Bennasce a Sarcelles, in Francia, il 12 agosto 1990. Cresce calcisticamente nel settore giovanile del Saint-Denis. inizia la propria carriera a livello locale nell‘UJA ...

A Bonaventura glil'ha presa!. Dimarco FLOP 5 : ok l'adrenalina, ok la rabbia per una ... Fabbri FLOP 5 : ci ha capito poco, ha fatto un errore grosso come una casa sul gol dell', peggio di ...L'conquista il titolo di Campione d'inverno vincendo 2 - 1 a San Siro contro il Verona. Tante ... nel secondo tempo annullati due gol (a Thorstvedt e Quarta) epara un rigore a ...Fiorentina-Bologna probabili formazioni – Oggi cominciano i quarti di Coppa Italia, in campo Fiorentina e Bologna: ecco le probabili formazioni e dove vedere il match in tv. Questa sera torna in campo ...Che i nerazzurri siano tutta un'altra squadra senza il Toro se ne sono accorti tutti. Visto che il budget per il mercato è ai minimi termini, come fare per evitare che arrivi scarico nel momento chiav ...