Iniziativa fraintesa Balocco come Ferragni | come si difende l' azienda

"Siamo fortemente dispiaciuti che l'sia statada molti: collaboreremo con le autorità, in cui riponiamo piena fiducia, certi che emergerà la nostra assoluta buona fede, e ...Siamo fortemente dispiaciuti - scrive l'azienda in una nota - che l'sia statada molti: collaboreremo con le autorità - in cui riponiamo piena fiducia - certi che emergerà la ...Siamo fortemente dispiaciuti che l'iniziativa sia stata fraintesa da molti: collaboreremo con le autorità - in cui riponiamo piena fiducia - certi che emergerà la nostra assoluta buona fede, e ...Chiara Ferragni e Alessandra Balocco, presidente e ad della Balocco, sono indagate per truffa aggravata per il pandoro-gate. E nella serata di ieri l'azienda dolciaria ha rotto il silenzio ...