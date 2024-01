Influenza 2024 | dal naso che cola alla diarrea | vademecum di sintomi e cure in vista del picco

Leggi su italiasera

(Di martedì 9 gennaio 2024) (Adnkronos) – Con oltre 1 milione di casi nella settimana dal 25 al 31 dicembre e oltre 6,7 milioni dall’inizio della sorveglianza, l’viaggia verso ilstagionale con il suo carico di raffreddori, febbre, dolori e acciacchi di vario tipo. Ma come parte l’? E quanto dura? Come si previene? E come si cura? A queste domande risponde l’immunologo Mauro Minelli, responsabile per il Sud della Fondazione per la Medicina personalizzata. Quanto tempo passa, in genere, dal momento in cui mi hanno trasmesso il virus a quello in cui la malattia si manifesta? “Si chiama ‘tempo di incubazione’. Per l’la sua durata media è di due giorni ed è quel tempo che trascorre tra il momento della comparsa dei primie il precedente momento del contagio generalmente procurato da ...