Infermiera aggredita al pronto soccoro del Pineta Grande | “Contusioni a spalla e polso”

Ennesima aggressione in un ospedale della Campania. Un’ Infermiera , in servizio al pronto soccorso dell’ospedale San Leonardo di Castellammare di ... (lanotiziagiornale)

Un'è stataal pronto soccorso del Pineta Grande Hospital di Castel Volturno, in provincia di Caserta . A darne notizia la stessa struttura, presidio sanitario per l'area domizio - ...Una squadra del 118 è stata brutalmentedal proprietario di un noto hotel di Varcaturo durante un intervento. I sanitari erano ...la moglie e la figlia offendevano verbalmente l'! L'...(LaPresse) Il prefetto di Napoli, Michele di Bari, al termine del Comitato provinciale per l'Ordine e la sicurezza che si è svolto in ...La sanitaria ha invitato un paziente a rientrare nell'ambulatorio per ulteriori accertamenti e l'uomo ha reagito strattonandola e facendola cadere a terra ...