Indagato? Informazioni a me ignote | Vittorio Sgarbi si scaglia contro il Fatto

(Di martedì 9 gennaio 2024)non rimane a guardare. Mentre IlQuotidiano parla di indagini che lo riguardano per ipotesi di furto di beni culturali, il sottosegretario alla Cultura si difende. Accade in collegamento con L'Aria Che Tira nella puntata di martedì 9 gennaio su La7. Qui il critico d'arte premette di non aver mai commesso ilma anche di non aver ancora ricevuto alcun avviso di garanzia. "Ancora una volta Ilmente, utilizzandoriservate e del tuttoa me e al mio avvocato. Io non ho ricevuto nessun avviso d'indagine. Né saprei come esseredi un furto che non ho commesso". A maggior ragione, aggiunge, "per un reato compiuto 11 anni fa, in circostanze non chiarite dagli inquirenti di allora". Incalzato sempre ...

... 'Ancora una volta 'Il Fatto' mente, utilizzandoriservate e del tutto ignote a me e al mio avvocato. Io non ho ricevuto nessun avviso d'indagine. Né saprei come esseredi un ...per concorso in omicidio, Vigilanti si dichiarò sempre innocente, anche se in possesso di alcune. Da lui partirono altre indagini. Nel 2020 il gip di Firenze ha poi disposto l' ...ROMA – “Ancora una volta ‘Il Fatto’ mente, utilizzando informazioni riservate e del tutto ignote a me e al mio avvocato. Io non ho ricevuto nessun avviso d’indagine. Né saprei come essere indagato di ...Noi e i nostri 172 partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per ...