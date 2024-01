Incidenti stradali | Campania all’ottavo posto | Salerno prima

Leggi su zon

(Di martedì 9 gennaio 2024) Uno studio accurato, dal quale emergono dati preoccupanti. Secondo l’elaborazione fornita dal Centro Studi di AutoScout24 su base dati Istat, infatti, nel 2022 inci sono stati ben 9.821. Una percentuale in salita del 9% rispetto al 2021. Proprio in virtù di questa nuova ricerca, la Regione è salita all’8°in assoluto in Italia. Ma se si confronta il dato con la popolazione, la regione è al 17°con 175,1ogni 100mila residenti. Dal punto di vista provinciale, all’interno della Regione stessa, Napoli è in possesso della percentuale dimaggiore. Il capoluogo, infatti, è primo per numero di(5.113), mentre in relazione alla popolazione in ...