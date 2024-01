Incidente stradale a Ponte Buriano | due feriti

Leggi su lortica

Alle 17:10, unsi è verificato adove due veicoli si sono scontrati sulla Setteponti. I mezzi e il personale del servizio 118 della Asl Tse hanno risposto prontamente alla chiamata di emergenza, giungendo sul luogo dell'per prestare soccorso alle persone coinvolte. Le vittime, identificate sono un uomo di 49 anni e uno di 32, entrambi hanno subito lesioni in seguito alla collisione. Sul posto sono intervenute un'ambulanza di Subbiano e un'ambulanza della Croce Bianca di Arezzo, insieme ai Vigili del Fuoco e alla Polizia locale di Arezzo. Dopo i necessari interventi di primo soccorso, i duesono stati trasportati in codice 2 al pronto soccorso di Arezzo per ricevere ulteriori cure mediche.