Incidente mortale sulla Roma Fiumicino | addio all’ex poliziotto Claudio Barone | aveva 61 anni

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 9 gennaio 2024) E’la quinta vittima di quest’anno sulle strade di. Fatale per lui lo schianto ieri pomeriggioA91. Una manovra forse per schivare una macchina in corsia di sorpasso, poi lo schianto. Dramma nel pomeriggio di lunedì 8 gennaioA91 dove ha perso la vita l’ex atleta ein pensione. 61, è la quinta persona deceduta in questo inizio di 2024 sulle strade della Capitale. Lo schianto fatale attorno alle 15.30 di ieri.(ilcorrieredellacitta.com) su Il Corriere della Città.