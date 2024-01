Inchiesta sul centro di permanenza per il rimpatrio di migranti in provincia di Potenza | quattro indagati

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 9 gennaio 2024) Violenza privata pluriaggravata, falso ideologico, calunnia, truffa aggravata ai danni dello Stato, frode in pubbliche forniture, inadempimento maltrattamenti e, in un secondo filone d’indagine, anche induzione indebita e concussione. Sono i reati contestati a vario titolo apersone nell’ambito di una maxisuldiper il(Cpr) deiirregolari di Palazzo San Gervasio (). Un ispettore della Polizia di Stato, Rosario Olivieri, è finito agli arresti domiciliari ed è stato anche disposto il divieto per un anno ad esercitare imprese ai gestori dele a un medico, accusato di maltrattamenti, falsi ideologico e violenza privata pluriaggravata. Il gip diha disposto il ...