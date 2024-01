Inchiesta appalti Miur | Boda condannata a 2 anni e 2 mesi

Leggi su iltempo

(Di martedì 9 gennaio 2024) Il gup di Roma ha condannato a duee 2, come chiesto dalla Procura, l'ex capo dipartimento del Ministero dell'Istruzione, Giovanna, che ha scelto il rito abbreviato nel procedimento per corruzione in relazione agli. Il giudice ha disposto un'altra condanna a 3e 4, come chiesto dal pm Carlo Villani, e tre assoluzioni, con la formula perché il fatto non sussiste e per non aver commesso il fatto. Perle accuse sono di corruzione per un atto contrario al dovere di ufficio e rivelazione di segreto d'ufficio. Il pm nella sua requisitoria aveva valutato la collaborazione data daalle indagini, sottolineando come la ex funzionaria sia stata «offuscata dal potere che l'ha portata a un delirio di ...