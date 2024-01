Inchiesta appalti | chi è il giovane sindaco di Palma Campania finito ai domiciliari

(Di martedì 9 gennaio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiAniello Donnarumma, per gli amici ‘Nello’, ildiagli arrestinell’ambito di unasu presunte irregolarità neglicomunali, è una figura in ascesa della politica regionale. Nato ad Avellino 38 anni fa, è al suo secondo mandato: elettonel 2018 alla guida di una lista civica di centrodestra, è stato confermato la primavera scorsa con il 64,2 per cento dei consensi. Ha aderito a Fratelli d’Italia e ricopre la carica di vicecommissario provinciale del partito di Napoli: è considerato tra i possibili candidati al ruolo di coordinatore provinciale, quando si celebrerà il prossimo congresso locale del partito. A un anno dalla sua prima ...

Nello Donnarumma, sindaco di Palma Campania, è stato arrestato e posto ai domiciliari oggi 9 gennaio nell'ambito di un'inchiesta su corruzione e appalti truccati. Donnarumma è anche vice commissario provinciale di Napoli per Fratelli d'Italia. Il suo ingresso nel partito risale al 2020, quando fu presentato in ...