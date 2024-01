In Sicilia donne sfigurate e orfani di femminicidi potranno essere assunti per chiamata diretta nella Pubblica amministrazione

Palermo , 25 nov. (Adnkronos) - Oggi, a Catania e Palermo , in occasione della “Giornata internazionale per l'eliminazione della Violenza sulle ... (liberoquotidiano)

“Più della metà delle violenze familiari in Sicilia riguarda donne over 65”, è questo il grido d’allarme lanciato da Spi Cgil Sicilia , il sindacato ... (ilfattoquotidiano)

Un giallo in Sicilia . A Naro, in provincia di Agrigento, due donne sono state trovate morte questa notte. I due corpi, stando alle prime ... (zon)

In Sicilia le donne sfregiate e gli orfani di femminicidi potranno essere assunti per chiamata diretta dalla pubblica amministrazione. Lo prevede una ... (tg24.sky)

In Sicilia le donne che hanno subito una violenza che ha portato a una deformazione o a uno sfregio permanente del viso, e gli orfani di femminicidi, potranno essere assunti per chiamata diretta dalla pubblica amministrazione. Si tratta di un primo tassello utile all'inserimento lavorativo delle vittime di violenza, con danni permanenti e visibili, ma anche dei figli orfani di madre, causato dal femminicidio.