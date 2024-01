In memoria di Maksym Kryvtsov | poeta ucraino ucciso dai russi

Leggi su linkiesta

(Di martedì 9 gennaio 2024) Siamo all’inizio del 2024, quasi alla fine del secondo anno di guerra, e io devo trovare le parole per scrivere un altro necrologio di undallaa., nome di battaglia Dalì,e attivista di Euromaydan, arruolato volontario già all’inizio dell’invasione russa nel Donbas nel 2014. Giovane, bello, intelligente, con grande senso dell’umorismo e un gatto che viveva con lui in trincea. Il 6 gennaio, in quella trincea, ha registrato un video mentre leggeva una poesia di Vasyl Stus, il padre della poesia moderna ucraina e il dissidente morto nel campo di concentramento russo nel 1985. Quel 6 gennaio, Vasyl Stus avrebbe compiuto ottantasei anni, ma il regime russo ha stroncato la sua giovane vita perché era ...