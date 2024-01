In Italia non si fanno figli perché non si ha il coraggio di scegliere

Leggi su ilfoglio

(Di martedì 9 gennaio 2024) È un guaio, certo, che il 51 per cento deglini in età sensatamente fertile (28-40 anni) dichiari di non volere uno: per questo il rapporto dell’Ufficio studi Coop sulle aspettative patrie per il 2024 ha fatto scalpore. Avrebbe fatto ancora più scalpore, tuttavia, se ci si fosse concentrati sulle motivazioni specifiche, ma proprio precise precise, per cui più di metà deglini riproducibili non vuole riprodursi. Temo infatti che in pochi, molto pochi, avrebbero indicato la via dorata dell’edonismo, proclamando che a fare uno non ci pensano nemmeno poiché preferiscono spendere altrove i tanti soldi che costa: comprare la barca, viaggiare spesso, ubriacarsi ogni sera, tutte e tre le cose. No, la nazione rinunciataria e molle che emerge dal rapporto – la nazione “low budget” che vorrebbe andare a ...