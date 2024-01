In casa con droga tenta di lanciarsi dalla finestra | 23enne arrestato

(Di martedì 9 gennaio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoSorpreso indai carabinieri con la, hato dinel vuoto, ma è stato afferrato dai militari, salvato e. E’ accaduto a Marcianise (Caserta), ai domiciliari è finito un giovane di 23 anni, già attualmente sottoposto per un precedente arresto del giuugno 2023, sempre per reati di, all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e colpito da avviso orale del Questore. Il giovane pusher è stato notato da una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Marcianise mentre si avvicinava con atteggiamento sospetto ad un’auto, forse per vendere qualche dose; è stato quindi fermato e condotto nella vicina abitazione, dove i militari hanno effettuato una perquisizione, ...

