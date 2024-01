In Bhutan il partito dell’ex premier Tobgay vince le elezioni parlamentari

Hanno aperto questa mattina i seggi per il ballottaggio elettorale nel regno del, in cui si sfideranno ilTendrel Party e ildemocratico popolare . I leader delle due ...... arrivato primo, undi orientamento liberale fondato nel 2007 e guidato da Tshering Tobgay, primo ministro deldal 2013 al 2018, e ilTendrel del(BTP), fondato nel 2022 ...Il partito dell’ex primo ministro del Bhutan, Tshering Tobgay, ha vinto le elezioni legislative ottenendo quasi due terzi dei seggi in parlamento. Leggi ...Circa mezzo milione di elettori sono andati alle urne in Bhutan. Le elezioni del 2024 sono state dominate dalle preoccupazioni sull'economia.