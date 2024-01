In acqua in bottiglia centinaia di migliaia di nanoplastiche | lo studio

(Adnkronos) – L' acqua in bottiglia può contenere centinaia di migliaia di minuscoli pezzetti di plastica. Anche fino a cento volte più di quanto ... (periodicodaily)

Lo scontrino shock al cinema : "2 euro una bottiglia d'acqua - 40 centesimi per due bicchieri"

Due euro per una bottiglia d'acqua da mezzo litro, 40 centesimi per due bicchieri (di quelli usa e getta) per berla. Venti centesimi l'uno. È il ... (europa.today)