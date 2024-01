Improta | “Favorevole al ritiro Le trattative del Napoli sul mercato sono troppo lunghe”

Leggi su anteprima24

(Di martedì 9 gennaio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiA Radio Marte Sport ha parlato Gianni. Queste le sue parole: “sempre statoai ritiri, perché il calciatore è un essere umano e come tale ha bisogno di qualche giorno di serenità per caricarsi e prepararsi a dovere per l’impegno agonistico. Il fatto che siano stati aboliti i ritiri agonistici grazie all’iniziativa degli olandesi che andavano incon le famiglie, non l’ho apprezzato. Oggi non è più il calcio di una volta e bisogna prepararsi per bene. Oggi quale migliore medicina di unin questo momento? Serve a concentrarsi e a capirsi: stiamo assistendo ad unallo sbando che mi crea tanta tristezza, ilfarà bene a chiarire certi aspetti, stabilendo i nuovi obiettivi. Per me la società ha ...