Ilva | ArcelorMittal ora si mette di traverso | trattativa saltata

(Di martedì 9 gennaio 2024) Roma, 9 gen – Salta laper salvare, ed è il socio privatoa far scattare lo stop, come riporta anche Tgcom24. Alla vigilia dell’incontro previsto ieri, le premesse erano di tutt’altro peso. La questione conferma la sua delicatezza e la difficoltà di sbloccarsi., il no dialle proposte del governo Lasudel governo consi fa ancora più complicata. Nell’incontro a Palazzo Chigi, il governo aveva proposto la soluzione concordata anche con i sindacati, ovvero quell’aumento di capitale sociale che avrebbe permesso al “socio pubblico” di avere una partecipazione all’azienda superiore al 60%. Niente da fare, la controparte nordica risponde “picche” rimandando al mittente la ...

ha detto "no" al salvataggio dell'ex. La multinazionale franco - indiana, nel vertice dell'8 gennaio a Palazzo Chigi, ha respinto le richieste del governo dichiarando di non essere ...Dall'altra parte, però, è arrivato il no di, oggi titolare del 62, indisponibile a fare la propria parte di fronte all'aumento. Quello che potrà accadere nei prossimi giorni è ancora ...il circolo culturale Politeia raccoglie oltre 2.500 firme. Il sindaco Rapetti: “Li appoggiamo” ...La schiarita non c'è stata. Le porte che sembrava si fossero un po' aperte dopo il confronto di qualche giorno fa tra Mittal e Invitalia, impegnando, rispettivamente, un dirigente ...