Ilary Blasi | ora pure il libro autobiografico per raccontare la sua verità

Leggi su davidemaggio

(Di martedì 9 gennaio 2024)(US Mediaset) Anon è bastato Unica, il docufilm su Netflix, cui è seguita l’intervista “fiume” a Verissimo, perla fine del suo matrimonio con Francesco Totti. La conduttrice, in bilico per la prossima edizione dell’Isola dei Famosi, ha deciso di buttarsi anche sull’editoria. Da oggi è infatti preordinabile in tutte le librerie e store digitali “Che stupida. La mia“,edito da Mondadori scritto dall’ex letterina. “Gli amici mi chiamano ‘Ice Princess’, la principessa di ghiaccio. E non perché porti spesso i capelli dello stesso colore di Elsa di Frozen, ma perché non mi faccio dominare dalle emozioni. Le vivo fino in fondo, sia chiaro. La felicità, la tristezza, l’entusiasmo, la nostalgia, il dolore… lascio che mi ...