Ilary Blasi libro | titolo | quando esce | trama e dove comprarlo

Dopo il docufilm Unica uscito sulla piattaforma Netflix il 24 novembre scorso,ha annunciato "Che Stupida" il suo libro autobiografico in tutte le librerie a partire dal prossimo 30 gennaio., dopo il docufilm Unica, diventa scrittrice Un'altra occasione ..."Che stupida". Così si intitola il libro diin uscita il 30 gennaio per Mondadori. Dopo "Unica", documentario Netflix, la conduttrice torna a farsi sentire. Sono attese nuove rivelazioni, molto probabilmente anche sulla fine della ...Ilary Blasi dopo aver trascorso il Natale con Bastian in settimana bianca è tornata in Italia per festeggiare il battesimo del nipote John.Non solo il docufilm "Unica" che ha sbancato su Netflix, Ilary Blasi raddoppia e si improvvisa anche scrittrice. La sua storia con Francesco Totti, i tradimenti, la difficile separazione, le accuse ...