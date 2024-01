Ilary Blasi | dopo il docufilm arriva il libro “Che stupida La mia verità”

Roma - Rosella Sensi , ex presidentessa della Roma , è stata ospite su Rai1 a 'La volta buona' e ha raccontato come ha vissuto le fasi delle ... (247.libero)

Ilary Blasi non ha ancora finito di dire la sua. In merito alla separazione dell'ex marito, infatti, Ilary ha espresso la sua versione dei fatti con ... (iltempo)

Dopo il docufilm 'Unica',decide di raccontarsi anche in un libro, come lei stessa annuncia dal suo profilo Instagram. La sua storia d'amore con Francesco Totti e la tormentata separazione faranno così da sfondo al ...'Che stupida', il libro diCon queste parole, pubblicate su Instagram,annuncia l'uscita del suo libro ' Che stupida '. Dopo essersi raccontata davanti alla telecamera in '...Dopo il docufilm 'Unica', Ilary Blasi decide di raccontarsi anche in un libro, come lei stessa annuncia dal suo profilo Instagram. La sua storia d'amore con Francesco Totti e la tormentata separazione ...Belen Rodriguez rompe il silenzio sul periodo buio che ha vissuto nelle battute finali del rapporto e dopo la rottura con Stefano De Martino. La depressione da cui la showgirl argentina ...