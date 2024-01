Il suicidio di Matteo Concetti mostra il fallimento del carcere

(Di martedì 9 gennaio 2024)soffriva di problemi psichiatrici. Il suo gesto nella prigione di Montacuto ad Ancona racconta la situazione delle galere in Italia: sovraffollate, vecchie e piene di psicofarmaci per sedare i detenuti. Leggi

Il primoin prigione del 2024 è quello di un ragazzo di 25 anni, ma anche quello di un sistema crudele e fallimentare.Concetti aveva 23 anni ed era rinchiuso nel carcere di Montacuto ad Ancona ......libro diB. Bianchi La vita di chi resta (Mondadori, 2023) sembra rispondere a questa necessità, quella di raccontare un lutto infinito, il dolore inconsolabile di chi sopravvive al...Un ragazzo di 24 anni ha detto: “Se mi mettete di nuovo in cella d’isolamento mi impicco”. Lo hanno messo in cella d’isolamento. Si è impiccato. Un ragazzo di 25 anni da 20 mesi è in prigione per una ...Concetti soffriva di problemi psichiatrici. Il suo gesto nella prigione di Montacuto ad Ancona racconta la situazione delle galere in Italia: sovraffollate, vecchie e piene di psicofarmaci per sedare ...