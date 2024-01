Il sottosegretario Vittorio Sgarbi indagato per furto di beni culturali

(Di martedì 9 gennaio 2024)perdi. Ilalla Culturafinisce nell’indagine suldi un’opera dell’artista Rutilio Manetti, rubata dal Castello di Buriasco in Piemonte nel 2013 e riapparso nel 2021 come “inedito” di proprietà di. Secondo ill’opera è stata ritrovata casualmente a Villa Maidalchina, acquistata nel 2000 dalla madre Rita Cavallini. A rivelare l’inchiesta è Il Fatto Quotidiano, che con Report ha raccontato la storia del dipinto di Manetti. Il fascicolo, aperto dalla procura di Imperia, deriva da un’altra indagine per “esportazione illecita di opere d’arte” ed è stato trasmesso per competenza alla procura di Macerata, perché il ...

Il ministro della Cultura ha criticato il critico d'arte per alcune consulenze fatte in concomitanza con il ruolo nel governo, ma non solo (ilpost)

Il dipinto in questione sarebbe proprio quello sparito dal castello di Buriasco nel 2013. Per ilc'è anche il rischio di ulteriori aggravanti.Sgarbi, per i pm il quadro rubato è proprio il suo. E spunta anche un secondo caso...Sgarbi è indagato per il furto ...Sgarbi,alla Cultura del governo Meloni, sarebbe indagato per furto di beni culturali. A riportarlo è il Fatto Quotidiano, secondo cui sarebbe stato depositato un fascicolo ...La versione di Vittorio Sgarbi Sull’inchiesta condotta da ‘Report ... commissionate per la clinica Regina Elena e per la comunicazione della mostra”. Il sottosegretario alla Cultura ha spiegato: ...LUCCA. Vittorio Sgarbi è indagato per furto di beni culturali. Nel mirino un dipinto attribuito a Rutilio Manetti, “La cattura di San Pietro”, trafugato dal Castello di Buriasco nel 2013 e riapparso a ...