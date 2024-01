Il saluto romano è reato o no? Ecco la verità

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 9 gennaio 2024) Ma insomma, fare ilo no? La questione non è così semplice. La Cassazione se n'è occupata più volte, arrivando a conclusioni diverse: in alcuni casa condanna per chi alzava il braccio, in altri assoluzione. E allora? Come funziona? A spiegarlo è la stessa Cassazione, in una sentenza del 2018: «Le manifestazioni dell'ideologia fascista in sé non sono vietate, attese la libertà di espressione e di libera manifestazione del pensiero costituzionalmente garantite, ma lo sono solo se pongono in pericolo la tenuta dell'ordine democratico». Ancora, da un'altra sentenza (anno 2023): «La Corte costituzionale ha chiarito che il legislatore, “dichiarando di voler impedire la riorganizzazione del disciolto partito fascista, ha inteso vietare non già una qualunque manifestazione del pensiero, tutelata dall'articolo 21 della ...