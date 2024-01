Il saluto romano è reato? La Cassazione sta per deciderlo una volta per tutte | ecco le norme e i due diversi orientamenti applicati finora

(Di martedì 9 gennaio 2024) Ilsolo se alimenta “in concreto” il rischio di un ritorno del partito fascista? O basta il pericolo “astratto” insito nell’inneggiare a un’ideologia violenta e discriminatoria? Intorno a questo dilemma ruota il destino giudiziario dei militanti di estrema destra che ogni anno tendono il braccio e gridano “presente!” alle commemorazioni delle vittime nere degli anni di piombo. Molto spesso, infatti, le indagini e i processi aperti per i loro show finiscono in archiviazioni e assoluzioni. E il motivo sta nell’ipotesi dicontestata il più delle volte dai pm: l’articolo 5 della legge Scelba, “Manifestazioni fasciste”, che punisce chi “con parole, gesti o in qualunque altro modo compie pubblicamente manifestazioni usuali al disciolto partito fascista“. Sembra la descrizione perfetta delle ...

Un fratello,, assessore in regione Lombardia, criticatissimo per aver fatto ilnel settembre del 2022 durante il funerale di Alberto Stabilini, militante dell'estrema destra ...... ma il partito davvero non ha alcun ruolo o responsabilità in quello che è successo', ha ribadito La Russa, che chiede si faccia 'chiarezza' sulla questione delcome reato. '...«No e lo Stato sociale zoppicava, così come non eravamo una grande potenza, infatti abbiamo perso la guerra. Però chi fa un saluto romano, soprattutto ad Acca Larentia, probabilmente vuole anche fare ...Così il presidente del Senato Ignazio La Russa, in un colloquio con il Corriere della Sera, sull’adunata con saluto romano ...