Il saluto romano alla commemorazione Acca Larentia è apologia del fascismo? Cassazione pronta a decidere

Leggi su quifinanza

(Di martedì 9 gennaio 2024), “presente” urlato al cielo e tante polemiche dopo ladi domenica 7 gennaio 2024 per la strage dia Roma, dove centinaia di manifestanti si sono riuniti come ogni anno per celebrare l’anniversario del pluriomicidio politico. Una vera e propria bufera che si è abbattuta sul governo Meloni che ha preso le distanze dell’episodio che però, ancora una volta, fa parecchio discutere. E il presidente del Senato Ignazio La Russa chiede chiarezzamagistratura sul, per distinguere chiaramente le situazioni in cui è ipotizzabile il reato didele quelli, invece, in cui è “concesso” per ladi persone ...