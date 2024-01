Il rapper Shiva in carcere lancia un nuovo brano Il video violento 24 ore prima dell’arresto Con una coda attuale

(Di martedì 9 gennaio 2024) Si chiama «Milano shotta freestyle», e non lascia molto all’immaginazione, perché è della Milano delle gang che parla e al centro di un a maglietta rossa c’è proprio una pistola. È uscita martedì 9 gennaio pomeriggio l’ultima hit del. Uscita la canzone, ma non uscito il cantante che da fine ottobre scorso si trova neldi San Vittore in custodia cautelare per tentato omicidio.è accusato di avere sparato e ferito alle gambe due ragazzi di un gruppo rap-trap rivale che avevano tentato di aggredirlo la notte dell’11 luglio 2023 fra Milano e Settimo Milanese. Qualche giorno dopo è arrivata peruna seconda ordinanza di custodia cautelare per avere accoltellato un passante durante una rissa a San Benedetto del Tronto il 30 agosto scorso. L’improvvisa uscita su ...

Milano shotta freestyle è il titolo del nuovo brano di. Il, ancora in carcere a San Vittore a Milano in custodia cautelare per tentato omicidio da fine ottobre scorso , lancia anche il video. Il video parte con una scritta che specifica che ...