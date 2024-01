Il Paradiso delle Signore | anticipazioni episodio di oggi 9 gennaio | Rosa dice addio alle Veneri

Leggi su termometropolitico

(Di martedì 9 gennaio 2024) Nella puntata dide Il, in onda su Rai1ore 16.00, lesvelano che il cuore di Maria sarà il centro di un vortice di emozioni contrastanti. Mentre Vito si prepara a una sorpresa che potrebbe cambiarle la vita, il suo sentimento per Matteo la metterà in un angolo, costringendola a fare scelte difficili. Nel frattempo,saluterà leannunciando un nuovo capitolo della sua vita, e Vittorio si troverà di nuovo a confrontarsi con Tancredi in un duello di sospetti e rivelazioni. Ilfino al 122024: Adelaide pronta a partire, Umberto vuole ...