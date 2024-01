Il pandoro Balocco di Chiara Ferragni viene venduto a 599 euro sul web

(Di martedì 9 gennaio 2024) Dopo le polemiche e le inchieste che hanno portato alle indagini della procura di Milano su, il famosogriffatoa cifre da capogiro sui social. Una sorte di pezzo da collezione, un feticcio. E così si arriva a prezzi esorbitanti. C’è chi vende solo la confezione a 150o ilscaduto a 599. Prima del casoilè stato messo sugli scaffali al prezzo di 9. Addirittura c’è chi chiede 50per il solo fiocco. Un fenomeno che si sta verificando in diversi siti di compravendita, come segnala Coldiretti, sottolineando che mentre i saldi arrivano anche a tavola per i prodotti tipici delle feste di Natale e Capodanno, ...

