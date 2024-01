Il nome del principe Harry cancellato dall’albo dell’esercito | “Una vendetta per le sue dichiarazioni sulla guerra in Afghanistan”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 9 gennaio 2024) Chi di libro ferisce di libro perisce. La pubblicazione dell’ultimo albodella Reale Accademia di Sandhurst ha letteralmenteiled il servizio reso. Non si è ancora arrestata, dunque, l’onda anomala generata dalle uscite (ufficiali e non ufficiali) armate dalla sete didelribelle. Dopo le ritorsioni da parte della famiglia, adesso tocca all’esercito del quale il figlio di re Carlo III aveva orgogliosamente fatto parte. Tra i 200 migliori “alumni” citati nella pubblicazione “They Also Served”, curata da Vaughan Kent-Payne, il suonon figura. Eppure il duca del Sussex nel 2005, come da copione scritto per i figli della famiglia reale britannica, aveva frequentato un corso di addestramento di 44 settimane ...