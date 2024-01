Il multiverso al Grande Fratello | Paolo accusa Vittorio ma i social sbugiardano il macellaio | ecco i video

Leggi su blogtivvu

(Di martedì 9 gennaio 2024) Nel corso dell’ultima puntata delin onda in diretta su Canale 5, ildeve aver fatto degli scherzi eMenozzi è statoto dal resto dei coinquilini di guardare le concorrenti in intimo o quando si cambiano.ma iloin pieno Tutto è cominciato dopo... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.