“Il momento è arrivato” Gino Cecchettin | l’annuncio a due mesi dalla morte di Giulia

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 9 gennaio 2024) Sono passati duedied oggi arriva la decisione di papà. Papà, un simbolo per alcuni, un uomo da attaccare per una ristretta minoranza di hater che non sanno come impiegare il loro tempo se non offendendo., che dopo le prime ore successiva la denuncia di scomparsa della figlia aveva già sentito nel cuore come la storia si sarebbe conclusa. “Mia figliaera una giovane donna straordinaria. Allegra, vivace, mai sazia di imparare. Oltre alla laurea che si è meritata”, aveva raccontato al funerale. >>“Per loro è finita”. Grande Fratello, la scoperta su Letizia e Paolo: le immagini vengono fuori solo ora E ancora: “Era una combattente, un oplita, come gli antichi soldati ...