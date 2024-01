Il Mago di Oz | un musical per tutta la famiglia al Padovani di Montalto

(Di martedì 9 gennaio 2024), 9 gennaio 2024 – Domenica 14 gennaio alle ore 18.00, il Teatro Leadidi Castro ospiterà lo spettacolo “Ildi Oz”, unperlabasato sul celebre romanzo di L. Frank Baum. La compagnia Fantateatro-Alto Music Srl proporrà una versione originale e interattiva della storia di Dorothy e dei suoi amici, che dovranno affrontare le insidie della Strega dell’Ovest e raggiungere il grande e potentedi Oz. Lo spettacolo fa parte della rassegna “A Teatro con mamma e papà”, organizzata dal Comune didi Castro in collaborazione con l’Associazione Culturale Teatro e Musica”. Trama Dorothy è una bambina che vive in Kansas con gli zii e il cane Toto. Un giorno un violentissimo tornado ...

