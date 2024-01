Il Gruppo Chiesi e Oak Hill Bio annunciano un accordo di licenza per sviluppare | produrre e commercializzare OHB-607 | una terapia neonatale potenzialmente trasformativa

(Di martedì 9 gennaio 2024) PARMA, Italia e CAMBRIDGE, Massachusetts, 9 gennaio 2024 /PRNewswire/Farmaceutici S.p.A. (""),biofarmaceutico internazionale orientato alla ricerca, e OakBio, azienda impegnata nell'ambito di terapie in fase clinica nel campo della neonatologia e delle malattie rare, hanno annunciato oggi la stipula di undie sviluppo per lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di OHB-607, un farmaco sperimentale candidato per il trattamento delle complicanze dell'estrema prematurità. OHB-607 è una versione ricombinante del fattore di crescita insulino-simile 1 (IGF-1), un fattore chiave per la crescita e lo sviluppo fetale, e della rispettiva proteina legante, IGFBP-3. I bambini nati a meno di 28 settimane di età ...

PARMA, Italia e CAMBRIDGE, Massachusetts, 9 gennaio 2024 /PRNewswire/ - -Farmaceutici S.p. A. (""),biofarmaceutico internazionale orientato alla ricerca, e Oak Hill Bio, azienda impegnata nell'ambito di terapie in fase clinica nel campo della neonatologia e delle malattie ...Nel 2012 è andata Tripoli per prendere in mano le redini del 'Tiger Team' libico, ildi ... Un giornoil motivo e il capo della polizia di Nassiriya mi rispose: 'Perché tu, dottora, sei un ...MONTECATINI TERME Il Comitato Priorità Sicurezza chiede che i tre alberghi cittadini utilizzati come Centri di accoglienza straordinaria per i ...Trovare una soluzione innovativa per una complicanza della prematurità, difficile da trattare, rappresenta un passo importante per Chiesi per i potenziali benefici che può apportare ai bambini nati es ...