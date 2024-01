Il fuoco e una dose extra di ossigeno Ecco cosa serve agli alieni per parlare con noi

Alunno va a scuola con grosso accendino : appicca il fuoco in una classe e brucia carta e pennarelli. Il preside : “Sconcertante - necessaria una profonda riflessione”

Tanto spavento, ma, per fortuna, nessun grave danno. In una scuola primaria in provincia di Milano, un Alunno ha appiccato il fuoco in una ... (orizzontescuola)