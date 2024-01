Il fumo passivo | il tumore poi la richiesta | ora carceri per non fumatori

(Di martedì 9 gennaio 2024) Non tutti i detenuti sonoma le regole penitenziarie permettono a chiunque di fumare in cella, penalizzando chi non è dedito a questa attività

Per non parlare del dannosissimo: si stima che nei bimbi causi fino al 13% dei casi di asma, il 20% delle infezioni di bronchi e polmoni, il 15% delle otiti e oltre il 20% dei casi di ...... che ogni anno uccide oltre 93mila persone in Italia e circa 8,7 milioni nel mondo, di cui 1,3 sono vittime del. Secondo l' Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms), negli ultimi 15 ...Non tutti i detenuti sono fumatori ma le regole penitenziarie permettono a chiunque di fumare in cella, penalizzando chi non è dedito a questa attività ...“Pronta una class action per chiedere danni allo Stato”, Chiederemo all’amministrazione penitenziaria il risarcimento dei danni provocati dal fumo passiv ...