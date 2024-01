Il deputato Emanuele Pozzolo è stato sospeso da Fratelli d’Italia

Leggi su open.online

(Di martedì 9 gennaio 2024) Ildal gruppo di FdI. A deciderlo l’ufficio di presidenza del gruppo, come spiegano fonti parlamentari all’Ansa. «L’ufficio di Presidenza del Gruppo parlamentare dialla Camera – spiega il capogruppo Tommaso Foti – ha adottato in data odierna, in via d’urgenza, la misura cautelare della sospensione dal gruppo stesso dell’onorevole». Nel caso dello sparo di Capodanno partito dalla pistola delFdI nella festa alla pro loco di Rosazza rimane il mistero su chi ha premuto il grilletto. La vittima, rimasta ferita dal colpo, Luca Campana, ha detto di aver vistocon l’arma in mano più o meno in concomitanza dello ...