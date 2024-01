 “Il continuo definanziamento della Sanità lede sempre di più la tutela della salute” | denuncia il Codici

Leggi su italiasera

(Di martedì 9 gennaio 2024) Si fa sempre più cupo il quadro del Sistema sanitario nazionale. Le ultime preoccupanti notizie arrivano dal taglio delle pensioni dei medici previsto in manovra. Ad onor del vero, come poi chiarito, si è trattato di un’ipotesi poi diventata remota, ma che ha fatto comunque discutere. E mentre i sindacati di categoriano le conseguenze per i lavoratori, l’associazionepunta l’attenzione su quelle per i cittadini. Pensionamento medici, il: “Avrebbe inferto l’ennesimo duro colpo ad un Sistema sanitario nazionale sempre più in difficoltà” “La stretta sulle pensioni dei medici sembra sia destinata a cambiare – dichiara Ivano Giacomelli, Segretario Nazionale di– e questo dovrebbe evitare la corsa ai pensionamenti che avrebbe inferto l’ennesimo duro colpo ad un Sistema sanitario nazionale sempre ...