Il colore viola | Oprah Winfrey contro Taraji P Henson? La conduttrice | Sono la sua più grande sostenitrice

Leggi su movieplayer

(Di martedì 9 gennaio 2024), produttrice de Il, ha smentito gli attriti con la star del film,P.. Dopo aver interpretato Sofia nel film di Steven Spielberg del 1985, che le valse anche una candidatura all'Oscar come miglior attrice non protagonista,ha lavorato come produttrice del nuovo adattamento cinematografico de IlP.è la protagonista della nuova versione nel ruolo di Shug Avery, e ha dedicato gran parte del tour stampa del film a parlare di come abbia dovuto impegnarsi per avere un compenso equo e garantire che i compagni di cast avessero accesso a richieste semplici come cibo e autisti per il set. Intervistata da ...