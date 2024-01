Il calciatore di B di dicembre 2023 | Adrian Bernabé

Leggi su ultimouomo

(Di martedì 9 gennaio 2024) Il Parma ormai fa notizia se non vince, e il mese diallora si può definire persino magro, se teniamo conto dei due pareggi a metà, contro Palermo e Spezia. In realtà il club emiliano sta riuscendo a mantenere un rendimento piuttosto costante in un campionato in cui è molto difficile non avere forti alti e bassi. Alla fine è stato un mese in cui il vantaggio in classifica del Parma è persino cresciuto, visti i momenti difficili delle squadre dietro di lei. I meriti sono diversi: la continuità del lavoro di Fabio Pecchia in panchina, con la squadra in decisa crescita dallo scorso anno, una rosa che è un lusso per la Serie B, e dei giovani che in passato hanno avuto qualche difficoltà, ma che oggi stanno brillando in tutto il loro talento. La prima volta che il mondo ha iniziato iniziato ad accorgersi diera ...