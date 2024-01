Il 2023 è stato l’anno più caldo di sempre

(Di martedì 9 gennaio 2024) Ilpiùmai registrato da quando esistono questo tipo di rilevazioni, ossia dal 1850. Lo ha comunicato oggi, martedì 9 gennaio 2024, il Copernicus Climate Change Service dell’Unione europea. “Questo èun anno davvero eccezionale, dal punto di vista climatico, senza precedenti, anche se paragonato ad altri anni molto caldi”, ha affermato il direttore del centro, Carlo Buontempo. Confrontando i dati paleoclimatici provenienti da fonti come gli anelli degli alberi e le bolle d’aria nei ghiacciai, Buontempo ha affermato anche che il“molto probabilmente”piùdegli ultimi 100.000 anni.passato, in media, il pianeta ha registrato 1,48 gradi centigradi in più ...

(Adnkronos) - Le temperature globali hanno raggiunto livelli eccezionalmente elevati nel 2023 che si conferma come l'anno solare più caldo nei dati ...