I nemici | le cure | la Idem | chi era la mamma che si è gettata con la figlia

(Di martedì 9 gennaio 2024) La donna per il momento è in ospedale in stato di fermo con l'accusa di omicidio pluriaggravato nei confronti della bambina e di uccisione di animali

...di casa Ivana dice al quotidiano che quando tornò dall'ospedale le disse che aveva bisogno di... Mentre la donna potrebbe aver collocato suo padre tra i"perché ha cercato di aiutarla. Se il ...Un sistema diche si affidi solo a sapienti professionisti abilitati e non ad influencer che ...(in)visibili: solo la Medicina cura la malattia 19 Marzo " Fisio Online. #IORES(IS)TOA CASA ...La donna per il momento è in ospedale in stato di fermo con l'accusa di omicidio pluriaggravato nei confronti della figlia e di uccisione di animali ...Una donna di 41 anni, ex insegnante, si è lanciata dal nono piano portando con sé la figlia di 6 anni e il cane. Sui social accuse a suo padre e al marito, che era in casa ma non si è accorto di nulla ...