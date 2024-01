I giocatori del Napoli hanno provato a opporsi al ritiro | De Laurentiis irremovibile Corsport

(Di martedì 9 gennaio 2024) Idelal, De. Lo scrive il Corriere dello Sport con Fabio Mandarini.punitivo e terapeutico Ilè in: punitivo, terapeutico, magari taumaturgico. Si vedrà. E lo è già da ieri sera, subito dopo l’allenamento andato in scena nel pomeriggio al centro sportivo di Castel Volturno: inon sono neanche passati da casa,lavorato in campo, si sono buttati sotto le docce e poi sono saliti sul bus con i trolley già preparati da ore e pronti per l’uso, a dispetto della speranza di spostare un pochino l’inizio del provvedimento. L’inutile tentativo dei ...

...Altrimenti non può spendere un euro per gli ingaggi né aggiungere un nome sulla lista dei... in Turchia scrivono che stia trattando un possibile passaggio al Besiktas, previo consensoPsg ...Mourinho è poi esploso nel recuperosecondo tempo - era stato però già ammonito - per un ... mercoledì, serata di Coppa Italia, andrà in panchina nel derby ma non potrà guidare ia San ...OMA - Uscita di emergenza. La Roma aspetta un altro rinforzo che possa dare serenità al reparto più martoriato, cioè la difesa, ma prima deve liberare un armadio nello spogliatoio. Altrimenti non può ...Zona playout a un passo, gare ostiche per i biancorossi che non possono più permettersi passi falsi. Mercato in evoluzione: si punta a un altro attaccante.