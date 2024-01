I 10 gadget tech più attesi del 2024 VIDEO

Leggi su agi

(Di martedì 9 gennaio 2024) AGI - Quali sono i 10piùdel? Samsung Galaxy S24: Debutto previsto il 18 gennaio insieme ai modelli S24+(plus) e S24 Ultra. Apple Vision Pro: Visore in uscita a febbraio negli USA con innovazioni e prezzo elevato. Smartphone Vivo: In primavera, Vivo lancerà uno smartphone con display arrotolabile/srotolabile. Samsung Galaxy Ring: Anello smart che uscirà in primavera con rilevazione di parametri fisici e possibilità di effettuare pagamenti. Meta Quest economico: Visore in uscita a marzo con prezzo sotto i 200 dollari, che permetterà a un prezzo contenuto di utilizzare la realtà aumentata. Cuffie PBS con uwb: uscita prevista per il primo trimestre, per ascoltare musica in alta qualità sfruttando la tecnologia ultrawideband. Tracker Google: Dispositivo atteso ...