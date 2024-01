“Ho un cancro al seno al terzo stadio | ogni volta che tiro un singolo sospiro ringrazio di essere ancora qui” | l’annuncio in diretta della conduttrice della Cnn

(Di martedì 9 gennaio 2024) “Vi chiedo un favore, prendetevi un secondo e pensate a otto nomi di donne che amate e conoscete nella vostra vita. Statisticamente una di loro ha o avrà unal. Io sono quella che ce l’ha tra le mie amiche. Non sono mai stata malata per un giorno in vita mia, non fumo, raramente bevo, nessuno nella mia famiglia ha avuto unaled eccomi qui, con unal”. Ha esordito così laCnn Sara Sidner aprendo il notiziario dell’emittente americana con una notizia molto personale. La cronista, volto notorete, ha voluto infatti condividere con tutto il pubblico la diagnosi che ha ricevuto, lanciando un importante ...

...- deruxtecan) migliora in modo sostanziale la sopravvivenza nelle pazienti con tumore al...la rimborsabilità di questo farmaco come monoterapia per il trattamento di pazienti adulti con...Nel 2023, in Italia, sono stati stimati 55.900 nuovi casi di tumore del. La sopravvivenza a 5 ...di trastuzumab deruxtecan come monoterapia per il trattamento di pazienti adulti condella ...Così Rosanna D’Antona, presidente di Europa Donna Italia, nel corso di un evento oggi a Milano su diagnosi precoce e terapie mirate del cancro seno metastatico Her2 low. "Questo farmaco di fatto, e lo ...È arrivato l'ok dell'AIFA alla rimborsabilità del farmaco per il tumore al seno metastatico. Secondo uno studio pubblicato sul New England Journal of Medicine, ...