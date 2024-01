“Ho fatto la vasectomia” | dopo 5 figli Brian Austin Green dice basta forse ai figli

(Di martedì 9 gennaio 2024), oggi 50 anni, ha rivelato di essere ricorso alla. Al podcast Oldish, che conduce insieme alla compagna, Sharna Burgess, e a Randy Spelling, l’attore ha dichiarato: “Quando il mio ultimogenito è venuto al mondo, ho pensato che fosse ora di chiudere bottega”. La decisione è arrivata nell’estate del 2022, quando l’ultimoo della star di Beverly Hills 90210, Zane, avuto dall’attuale fidanzata, aveva poche settimane di vita: il piccolo è il quintoo dell’attore. “Una storia divertente. Non ho deciso di avere nessuno dei miei”, ha spiegato. “Ogni volta ero tipo: ‘Oh, ok! Possiamo farcela’. Amo i miei ...

Per la fidanzata Sharna Burgess, la decisione dell’attore è stata «una cosa bellissima»: «Il controllo delle nascite mi ha sempre fatto impazzire» (vanityfair)

... "Basta figli, hola" di Monica Coviello... "Basta figli, hola" di Monica CovielloAttento Timothée Chalamet: Jacob Elordi ti sta usurpando lo scettro di «King of style». L'attore australiano, protagonista del chiacchierato Saltburn disponibile su Amazon Prime Video, è ora la star d ...Bonus in denaro per le coppie che si sposano e fanno più figli, incontri tra single organizzati dal governo, funzionari comunali incaricati di convincere le ...