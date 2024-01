Hellas Verona-Empoli | probabili formazioni e dove vederla

Leggi su sport.periodicodaily

(Di martedì 9 gennaio 2024) Gara valida per la ventesima giornata del campionato italiano di Serie A 2023/2024. C’è in palio la salvezza per queste due squadre relegate in fondo alla classifica e divise da un solo punto.si giocherà sabato 13 gennaio 2024 alle ore 18 presso lo stadio Bentegodi: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I gialloblù faticano a svoltare nella corsa alla salvezza come dimostra il terz’ultimo posto con 14 punti, a meno uno dal quart’ultimo. Il rendimento nelle ultime cinque giornate è stato negativo con una vittoria, tre sconfitte e un pareggio Situazione analoga in casa dei toscani che hanno incominciato moloto male questa stagione. La squadra di Andreazzoli è penultima con 13 punti, a meno due dal quart’ultimo posto, ma quello che preoccupa è la ...