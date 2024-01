Hanno drogato la ripartenza | Sallusti a valanga sul Superbonus Conte impietrito

Leggi su iltempo

(Di martedì 9 gennaio 2024) A Prima di domani, il nuovo programma di politica e di attualità condotto da Bianca Berlinguer, ilè stato argomento di dibattito. Ospite in studio, il leader del Movimento 5 stelle, Giuseppe, è stato interrogato dalla conduttrice sulla misura che, come ha spiegato il premier Giorgia Meloni, "pesa ancora come un macigno". Il maxi-incentivo, introdotto dal Decreto Rilancio 2020 per stimolare ladel settore edilizio, ha attirato però l'intervento di Alessandro. Il direttore de Il Giornale, in collegamento con la trasmissione e riferendosi alle scelte del M5s, ha detto: "lasbagliato la dose e l'Italia è andata in overdose, cioè ha collassato". È iniziato in Parlamento il ...