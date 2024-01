Guerra | ultime notizie Attal nominato primo ministro in Francia Netanyahu incontra Blinken

Al valico di Kerem Shalom protesta dei parenti degli ostaggi israeliani Mentre il segretario di Stato Usa Blinken è oggi in Israele per incontrare ... (sbircialanotizia)

(Adnkronos) – Mentre il segretario di Stato Usa Blinken è oggi in Israele per incontrare Netanyahu , una delegazione di funzionari della sicurezza ... (giornaledellumbria)

9 Gennaio 2024 La scorsa settimana, durante una delleabbuffate delle feste natalizie, un amico ci propone un brindisi: "voglio festeggiare con voi ... (Godo!) Primamondiale (1914) - La ......in Medio Oriente tra Israele e Hamas Lain Ucraina : gli aggiornamenti di Wired sul conflitto Wired ha aperto il canale Whatsapp: iscriviti subito! " Scopri le nostre newsletter: lesu ...Decima guerra fra Israele e palestinesi ... che è coincisa con l'arrivo in Israele del segretario di Stato Usa Antony Blinken. Nelle ultime settimane l'amministrazione Biden ha espresso più volte ...Mentre il segretario di Stato Usa Blinken è oggi in Israele per incontrare Netanyahu, una delegazione di funzionari della sicurezza israeliana è arrivata al Cairo per riprendere i negoziati sul rilasc ...